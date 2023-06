V Moldave nad Bodvou vyzbierali stovky vriec odpadu

Moldava nad Bodvou 14. júna (TASR) - Tohtoročnú kampaň Vyčistime si Moldavu považuje mesto Moldava nad Bodvou za úspešnú. Ako informuje na svojej webovej stránke, zapojilo sa do nej 1430 občanov mesta, pričom dokopy vyzbierali viac ako 400 vriec odpadu aj ďalší objemný odpad.



Do akcie sa zaregistrovalo 20 družstiev. Medzi zúčastnenými boli žiaci, pedagógovia, rodičia, rôzne záujmové organizácie, zamestnanci mesta, komunitné centrum, dôchodcovia i jednotlivci. Zapojili sa do nej aj obyvatelia mestskej časti Budulov.



Podľa radnice sa podarilo vyčistiť mnohé znečistené lokality, medzi nimi aj brehy rieky Bodvy a jej okolie, okolie garáží, škôl, areál Pod kopcom až po kaplnku, takzvaný lyžiarsky svah, židovský cintorín, okolie Budulovského rybníka, futbalového ihriska v Budulove, parky a ďalšie.



"Okrem vriec s odpadom sa vyzbieralo aj veľké množstvo objemného odpadu ako napríklad vysávač, mikrovlnka, televízory, matrace, stoličky, žalúzie, pneumatiky, oblečenie a obuv, koberce, linoleum, časti karosérie, sedačka z auta, mobilné telefóny, hračky, prepravky," spresnilo mesto s tým, že nechýbali ani plechovky, sklenené či plastové zálohované fľaše.