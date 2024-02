Z bývalého kina v Moldave nad Bodvou vybudovali mládežnícke centrum

Moldava nad Bodvou 27. februára (TASR) - Z bývalého kina v Moldave nad Bodvou v areáli Mestského kultúrneho strediska vybudovali mládežnícke centrum. Stavebné práce boli ukončené v závere minulého roka, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Pre TASR to z radnice uviedol Tomáš Fülöp.



Práce za viac ako 700.000 eur s DPH boli súčasťou projektu podporeného z nórskych fondov, ktorý má spájať deti a mládež minority s majoritou. Zahŕňali úpravu dispozičného riešenia, dostavbu objektu, výmenu fasádnych otvorov, zateplenie či vyregulovanie vykurovania. Vo vynovených priestoroch bude koordinačné centrum pre organizácie zaoberajúce sa deťmi a mládežou zo znevýhodnených skupín. Primárnou funkciou tohto multifunkčného centra má byť knižnica.



Prvá časť prác mala byť hotová ešte do konca augusta 2022 a ďalšia do konca apríla minulého roka. "Od plánovania a prípravy rozpočtu projektu došlo k nárastu cien stavebných materiálov, ako aj k inflácii, a celkový chod samospráv bol ovplyvnený pandémiou Covid-19, čo spôsobilo posun termínu odovzdania stavby do užívania na daný účel," vysvetlil Fülöp s tým, že stavenisko napokon odovzdali zhotoviteľovi Sales Corp koncom vlaňajšieho apríla.



Projekt s názvom Priestor nás spája zahŕňa viaceré aktivity. Ako radnica uvádza na svojej webovej stránke, prebieha už niekoľko rokov s viditeľnými výsledkami.