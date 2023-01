Rozšírenie kapacity materskej školy v Budulove je v úvodnej fáze

Moldava nad Bodvou 10. januára (TASR) - Práce na rozšírení kapacity materskej školy (MŠ) v mestskej časti Budulov v Moldave nad Bodvou sú v úvodnej fáze. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Jana Kovácsová. Stavba má byť hotová do novembra.



Zhotoviteľovi odovzdali stavenisko vlani v závere novembra. V Budulove v súčasnosti funguje jedna menšia MŠ, ktorej kapacita je naplnená. Zvýšiť sa má rekonštrukciou v súčasnosti nevyužívanej kancelárskej budovy v areáli bývalej STS. "Celý objekt sa prestavia, upraví sa jeho dispozičné riešenie, zateplí sa fasáda, opraví strecha a vymení sa kúrenie, vodovodná a kanalizačná prípojka. Bývalé administratívne priestory sa premenia na tri denné miestnosti pre deti s kapacitou po 20 detí, výdajňu jedál, hygienické zariadenia, kancelárie, sklady a šatne," uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že na dvore vznikne nové detské ihrisko.



Kovácsová pripomenula, že deti z neďalekej rómskej osady v súčasnosti navštevujú MŠ vzdialenú dva kilometre. Radnica to nepovažuje za praktické ani bezpečné. "Rodičia s deťmi prechádzajú po hlavnej ceste a cez železničné priecestie," vysvetlila.



Mesto sa rozhodlo zvýšiť kapacitu MŠ aj v nadväznosti na prijatie zákona o povinnej školskej dochádzke predškolákov v roku 2020. Následne podalo projekt na výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení. Radnica na to napokon získala finančný príspevok vo výške takmer 566.000 eur. Celkové náklady boli odsúhlasené na necelých 596.000 eur, v čom bolo zahrnuté aj spolufinancovanie mesta. Celková cena rekonštrukcie však bola z dôvodov zvýšenia cien energie a stavebných materiálov dodatkom zvýšená na 808.717 eur s DPH. "Mesto podáva na sprostredkovateľský orgán žiadosť o zvýšenie finančného príspevku," doplnila radnica.