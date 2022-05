Ag a PCR testovanie v Košiciach bude len na Ipeľskej ulici

Košice 5. mája (TAS) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sa od piatka (6. 5.) končí prevádzka mobilného odberového miesta (MOM) v takzvanej Starej nemocnici na Rastislavovej ulici. Verejnosť sa naďalej bude môcť dať otestovať antigénovým (Ag) alebo PCR testom na ochorenie COVID-19 v areáli UNLP na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



Ako pripomenula, nariadiť testovanie u pacienta môže lekár, pokiaľ sa u pacienta prejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, či podľa prípadnej epidemiologickej alebo cestovateľskej anamnézy a tiež podľa závažnosti plánovaného zdravotníckeho výkonu. „Pacienta v takom prípade otestujú na danom pracovisku, prípadne v odberovom mieste na Ipeľskej ulici,“ spresnila hovorkyňa.



Testovanie pacientov zdarma sa bude realizovať na Ipeľskej ulici iba so sprievodným lístkom lekára na virologické vyšetrenie.



Okrem toho sa budú môcť Ag alebo PCR otestovať aj samoplatcovia. „UNLP realizuje PCR testy pre samoplatcov v hodnote 50 eur. Testy pre samoplatcov sú k dispozícii vo Veľkokapacitnom odberovom mieste (VOM) Ipeľská 1,“ uviedla Krišková s tým, že samoplatcovia môžu prísť bez registrácie od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 11.00 h. Výsledky im budú doručené formou SMS do 30 hodín v slovenskom jazyku, a za 60 eur v tlačenej forme v anglickom jazyku, a to na druhý deň na odberovom mieste, kde bol vykonaný odber, v čase od 9.30 do 12.30 h.



Ag testovanie bude od pondelka (9. 5.) na Ipeľskej dostupné pre pacientov so sprievodným lístkom a pre samoplatcov za sumu 10 eur od pondelka do piatka od 8.00 do 15.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h.



PCR testovanie pre pacientov so sprievodným lístkom na virologické vyšetrenie bude k dispozícii od pondelka do soboty od 7.30 do 11.00 h a PCR testovanie pacientov objednaných lekárom prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 12.00 h.