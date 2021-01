MOM pri bojnickej nemocnici bude fungovať i počas víkendu

Bojnice 19. januára (TASR) - Mobilné odberové miesto (MOM) pri Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude fungovať aj počas 23. a 24. januára. Nemocnica tak chce vyjsť v ústrety občanom, ktorí sa chcú zapojiť do skríningového testovania na ochorenie COVID-19, informoval v utorok TASR Jozef Stopka z NsP Prievidza.



MOM pri nemocnici funguje počas pracovných dní, dopoludnia je určené na odbery RT-PCR testami a od 12.00 do 20.00 h tam zdravotníci vykonávajú antigénové testy. "Nemocnica sa rozhodla pomôcť obyvateľom hornej Nitry v rámci celoplošného skríningového testovania a zabezpečila víkendové testovanie. Záujemcovia o testovanie sa budú môcť prísť dať otestovať antigénovými testami 23. a 24. januára od 8.00 do 20.00 h," uviedol Stopka. Výnimkou sú podľa neho časy od 12.00 do 12.30 h a od 16.00 do 16.30 h, keď budú zamestnanci zabezpečovať dekontamináciu priestorov.



Nemocnica predpokladá, že denne vykonajú zdravotníci približne 400 odberov vzoriek. "Vzhľadom na to, že sa počas jednej hodiny na testovanie prihlásilo na tieto dva dni 800 záujemcov o testovanie prostredníctvom nemocničného objednávacieho systému, odporúčame záujemcom sledovať, či sa neuvoľnil voľný termín. Bežne sa stáva, že sa niektorí záujemcovia o testovanie z rôznych dôvodov odhlásia," ozrejmil Stopka.



Objednávací systém nemocnice podľa neho už ocenilo množstvo ľudí, ktorí absolvovali testovanie v nemocničnom MOM, hlavne z dôvodu rýchlosti testovania.