MOM v bánovskej nemocnici bude otvorené i počas sviatkov

Bánovce nad Bebravou 31. marca (TASR) - Mobilné odberové miesto (MOM) v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou bude otvorené i počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, vakcinačné centrum bude pracovať v obmedzenom režime. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



"Situácia s personálom, ktorý bol vyradený z práce pre nový koronavírus sa výrazne zlepšila, takže služby bez problémov naplníme našimi zdravotníkmi. Starostlivosť o pacientov bude zabezpečená, počas sviatkov sa však bude operovať len v akútnych prípadoch," uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Tamojšie MOM bude otvorené v štandardnom čase, teda aj počas sviatočných dní. Verejnosť sa môže prísť otestovať každý deň s výnimkou nedele 4. apríla v čase od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.15 h. Obmedzený režim však bude platiť vo vakcinačnom centre, ktoré bude od piatku 2. apríla do utorka 6. apríla zatvorené.



V zmysle protipandemických opatrení v nemocnici stále platí zákaz návštev.