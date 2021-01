Mobilné odberové miesto v Lamači otestovalo už tisícky ľudí

Prečítajte si aj: Bratislava je pripravená na testovanie, žiada ale viac odberných miest

Bratislava 8. januára (TASR) – Mobilné odberové miesto (MOM) v bratislavskom Lamači, ktoré je prvým takýmto miestom zriadeným samosprávou, otestovalo od začiatku fungovania už tisícky ľudí.informoval starosta Lamača Lukáš Baňacký. Upozornil, že od štvrtka (7. 1.) pomáha MOM, zriadené v športovej hale Na barine, otestovať aj čo najviac zamestnancov v školstve.uviedol Baňacký.dodal.Vedúca prevádzky MOM Hana Pavúková poukázala tiež na to, že dokážu vybaviť požiadavky pracovníkov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí často potrebujú vykonať testy po kontakte s rizikovou osobou, alebo pri príznakoch, ktoré je treba preveriť pred ich nástupom do služby.MOM v Lamači funguje v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 h, na testovanie je potrebné sa objednať elektronicky, prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému ( www.korona.gov.sk ).V hlavnom meste celkovo funguje 19 MOM. Magistrát však volá po zriadení ďalších 20 až 25, ktoré by umožnili pretestovať v metropole aspoň 100.000 obyvateľov týždenne.Podľa predstaviteľov mesta práve testovanie bude do obdobia zaočkovania relevantného percenta obyvateľov spôsobom, ako možno udržať pandémiu v. Na základe dát zároveň varujú, že už v súčasnosti vážna situácia sa môže zhoršiť a dosiahnuť parametre aktuálneho stavu v Nitre.Bratislava sa preto obrátila so žiadosťou na ministerstvo zdravotníctva, aby čím skôr spustilo výzvu na zriadenie ďalších MOM a aby zároveň zmenilo niektoré podmienky.spresnil primátor. Mesto taktiež žiada, aby mohli testovať medici aj bez prítomnosti zdravotníkov a aby sa v MOM mohlo dať testovať aj cez víkendy. Spoločne s regionálnym úradom verejného zdravotníctva už samospráva pripravuje možné priestory, ktoré chce zadarmo ponúknuť zriaďovateľom nových MOM.