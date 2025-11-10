< sekcia Regióny
Monitoring komunitných výsadieb poukázal na ich úspešnosť
Zámerom celoplošného monitoringu výsadieb bolo zhodnotiť úspešnosť a udržateľnosť doteraz realizovaných výsadieb.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Nadácia Ekopolis uskutočnila prvý celoplošný odborný monitoring komunitných výsadieb na Slovensku. V rámci neho skontrolovala počas štyroch mesiacov tisícky stromov v 204 výsadbách. „Výsledky ukazujú, že komunitné dobrovoľnícke výsadby sú vo väčšine prípadov úspešné a kvalitou často konkurujú profesionálnym realizačným firmám,“ informovala Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis.
S podporou komunitných výsadieb v rámci programu Sadíme budúcnosť začala nadácia v roku 2021. „Po štyroch rokoch od spustenia programu sme vyhodnotili, že je vhodný čas na to, aby sme zistili, ako sa výsadbám darí, v akom sú stave, čo sa osvedčilo a či nie je potrebné niečo meniť v nastaveniach programu,“ priblížila Daniela Mrázová, programová manažérka Sadíme budúcnosť.
Zámerom celoplošného monitoringu výsadieb bolo zhodnotiť úspešnosť a udržateľnosť doteraz realizovaných výsadieb. Ide o vôbec prvé komplexné hodnotenie dvoch významných výsadbových grantových programov počas viacročného obdobia. Od mája do septembra tohto roka skontrolovali 204 samostatných výsadieb a v rámci nich viac ako 8608 stromov.
Hodnotenie sa sústredilo na kľúčové kritériá, ktoré ovplyvňujú prijatie a rast drevín: celkový stav stromov, kotvenie, závlahové misky, mulč, ochranu pred zverou, poškodenie ohryzom, zaburinenie a úpravu koruny.
Výsledky podľa Nadácie Ekopolis potvrdzujú, že komunitné výsadby majú zmysel a tri štvrtiny stromov sú vo výbornom stave a kvalita výsadieb je porovnateľná s profesionálnymi realizáciami. Najvyššiu úspešnosť dosiahli výsadby, pri ktorých bola prítomná odborná pomoc v teréne.
„Do výsadby a následnej starostlivosti je vhodné aktívne zapájať čo najviac lokálnych obyvateľov, keďže sa opakovane potvrdzuje, že osobný vzťah k vysadeným stromom a kríkom je najlepšou zárukou ich úspešného prežitia,“ dodala Mrázová s tým, že komunitné výsadby sú preto nielen environmentálne prínosné, ale aj posilňujú dobrovoľníctvo a lokálne komunity.
