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Monkova dolina je opäť priechodná
Chodník bol uzavretý od konca mája.
Autor TASR
Ždiar 2. júla (TASR) - Monkova dolina v Belianskych Tatrách je opäť priechodná pre turistov. Správa Tatranského národného parku (TANAP) na sociálnej sieti informovala že turistický chodník v úseku Ždiar - Široké sedlo je po viac ako mesiaci plne sprístupnený v oboch smeroch.
Chodník bol uzavretý od konca mája, keďže v lokalite sa nachádzal rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 až 500 metrov, šírkou približne 50 metrov a hrúbkou päť až desať metrov. Prechod cez trasu tak nebol pre návštevníkov bezpečný.
„Lavínový nános, ktorý počas uplynulých mesiacov znemožňoval bezpečný prechod touto trasou, sa už roztopil. Po kontrole stavu chodníka je trasa opäť bezpečná a pripravená privítať všetkých návštevníkov,“ uviedla Správa TANAP-u. Od štvrtka si tak môžu návštevníci opäť naplno vychutnať turistiku cez Monkovu dolinu a objavovať krásy v časti Belianskych Tatier.
Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada všetkých turistov, aby aj naďalej rešpektovali pravidlá pohybu v národnom parku, správali sa ohľaduplne k prírode a dbali na vlastnú bezpečnosť.
Chodník bol uzavretý od konca mája, keďže v lokalite sa nachádzal rozsiahly lavínový nános s odhadovanou dĺžkou 400 až 500 metrov, šírkou približne 50 metrov a hrúbkou päť až desať metrov. Prechod cez trasu tak nebol pre návštevníkov bezpečný.
„Lavínový nános, ktorý počas uplynulých mesiacov znemožňoval bezpečný prechod touto trasou, sa už roztopil. Po kontrole stavu chodníka je trasa opäť bezpečná a pripravená privítať všetkých návštevníkov,“ uviedla Správa TANAP-u. Od štvrtka si tak môžu návštevníci opäť naplno vychutnať turistiku cez Monkovu dolinu a objavovať krásy v časti Belianskych Tatier.
Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada všetkých turistov, aby aj naďalej rešpektovali pravidlá pohybu v národnom parku, správali sa ohľaduplne k prírode a dbali na vlastnú bezpečnosť.