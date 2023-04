Monodráma Jekyll & Hyde využíva princípy foley art

Bratislava 29. apríla (TASR) – Jekyll & Hyde je nová inscenácia, ktorá v apríli pribudla do repertoáru bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). Známu novelu Roberta Louisa Stevensona zdramatizovala a réžie sa ujala Lucia Mihálová. V hlavnej úlohe sa na javisku CO krytu predstavuje Marek Koleno. Monodráma využíva princípy "foley art", umenia vytvárania zvukov a ruchov, ktoré vznikajú priamo pred očami divákov.



V Mihálovej inscenácii účinkuje iba jeden herec. Koleno je v nej ušľachtilým Jekyllom, desivým Hydeom, ale zároveň aj Carewom, Poolom, Lanyonom a ďalšími postavami. Priestor CO krytu pripomína temnú atmosféru ľudskej mysle.



Monodráma využíva princípy "foley art", umenia vytvárania zvukov a ruchov. Tie vznikajú priamo pred očami divákov a vytvárajú sugestívnu atmosféru, ale aj rôzne prostredia a situácie. Zvukové efekty kreuje sám herec. "Jekyll s Hydeom tvoria jeden celok, jednu bytosť. Hyde je naša obrátená stránka, všetky temnoty, slabosti, poklesky, výzvy, ktorým čelíme každý deň, ale zároveň sú súčasťou každého človeka a môžu práve slúžiť aj na dobré, lebo vytvárajú pulz v živote, 'drive', nejaký opačný pól, a udržiavajú nás v strehu, aby sme sa v živote nenudili," vysvetľuje Koleno.



"Keby bolo všetko úžasné, to by nás tiež nebavilo a bolo by to stereotypné a jednotvárne. To ohrozenie pokušením občas treba, aby sme sa nestali pyšnými a aby sme mali na čom pracovať," myslí si herec, ktorý počas skúšobného obdobia pracoval aj na "varení" zvukov. "Musel som poctivo trénovať, lebo v predstavení znejú tzv. ruchy - foley art naživo," uzavrel.



Foley art označuje tvorbu ruchov v rozhlase či filme, ktoré boli dotvorené až v postprodukcii. Pomenovanie vzniklo podľa priekopníka zvukárskej profesie Jacka Foleyho, ktorý vytvoril metódu tvorby zvukových efektov počas živého filmového premietania a zaslúžil sa o rozvoj zvukárskeho umenia vo filmovom priemysle. Tvorba ruchov sa využívala na začiatku 20. rokov 20. storočia aj v rozhlase, pri živom nahrávaní rozhlasových hier.