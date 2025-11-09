< sekcia Regióny
Monografia priblíži 60 rokov Folklórnych slávností pod Poľanou
Cieľom monografie je zachytiť históriu, vývoj, osobnosti i momenty z diania na detvianskom amfiteátri od jeho začiatkov v roku 1966 až po súčasnosť.
Autor TASR
Detva 9. novembra (TASR) - Mesto Detva a organizačný výbor Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) pripravujú vydanie reprezentatívnej monografie pri príležitosti 60. výročia tohto podujatia. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že tvorcovia oslovujú verejnosť s prosbou o pomoc.
Ku kompletnému spracovaniu histórie festivalu hľadajú Programový bulletin slávností z roku 1967. V dostupných archívoch ho podľa neho zatiaľ nenašli. „Ak sa vo vašich domácich zbierkach, kronikách, zásuvkách, tento bulletin nachádza, prosíme o kontaktovanie mestského úradu v Detve,“ pripomenul. Napísať ľudia môžu na adresu redaktor@detva.sk alebo volať na 045/37 00 404.
Cieľom monografie je zachytiť históriu, vývoj, osobnosti i momenty z diania na detvianskom amfiteátri od jeho začiatkov v roku 1966 až po súčasnosť. S prípravou už začali, zostavovateľky Anna Ostrihoňová a Katarína Mosnáková Bagľašová navrhli koncepciu publikácie a vymenovali redakčný a autorský kolektív. V prvej etape projektu urobia dokumentáciu a inventarizáciu materiálu, ktorý súvisí s prípravou monografie. „Zdigitalizujú festivalové bulletiny, plagáty a iné tlačoviny, preskúmajú dobovú tlač, urobia zber a digitalizáciu najstarších fotografií,“ podotkol hovorca. Ďalej spracujú súpis vystupujúcich folklórnych súborov a skupín, hlavných programov a autorov, ako aj zber materiálov k sprievodným podujatiam festivalu.
Na túto etapu mestu schválili dotáciu vo výške 3000 eur z Fondu na podporu umenia. Výstupom tejto fázy bude odborná správa z výskumu a dokumentácie, ktorá sa stane kľúčovým podkladom pre spracovanie monografie.
Záverečným výsledkom projektu bude publikácia, ktorá poskytne ucelený pohľad na šesť desaťročí folklórnych slávností. „Nie sú len festivalom, ale aj živým svedectvom o našej identite, kultúre a tradíciách. Vydanie monografie je pre nás záväzkom uchovať bohatstvo spomienok a skúseností pre ďalšie generácie,“ povedala predsedníčka organizačného výboru FSP a prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianská. Vydanie publikácie samospráva očakáva v roku 2027, keď festival oslávi 60. výročie založenia.
