Monoklonálne protilátky podali v UNLP Košice vyše 100 pacientom

Košice 11. novembra (TASR) – Monoklonálne protilátky obsahujúce kasirivimab a imdevimab podali v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice za necelé dva týždne viac než 100 pacientom nakazených novým koronavírusom. Ani jeden z nich nemusel byť pre ochorenie COVID-19 hospitalizovaný. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



„Už prvé skúsenosti našich infektológov svedčia o tom, že tieto protilátky pomôžu znižovať počty pacientov v nemocnici. Je veľmi dôležité, aby boli podané včas, veríme, že to pomôže čiastočne znížiť mimoriadne napätú situáciu s pribúdaním počtu covidových pacientov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Monoklonálne protilátky zdravotníci podľa nemocnice podávajú tak, ako boli dodané z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Podľa prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Pavla Jarčušku sa k nim v súčasnosti dostáva pomerne veľa pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na ich podanie. Označil to za dobrú správu. „Títo pacienti majú významne nižšiu pravdepodobnosť, že sa dostanú do nemocnice, že budú mať závažný priebeh infekcie, alebo že zomrú. Ten efekt bol dokumentovaný v klinických štúdiách, z našich skúseností to tiež môžeme potvrdiť,“ uviedol s tým, že monoklonálne protilátky možno podať aj zaočkovaným pacientom. Vzhľadom na to, že samotné očkovanie predstavuje podľa jeho slov veľmi dobrú ochranu, dávajú ich len pacientom, ktorí majú presne špecifikovaný stredne závažný klinický priebeh ochorenia COVID-19 a spĺňajú kritériá, či už veku alebo základných ochorení.



Protilátky sa aplikujú formou infúzie. Ich podanie je na Slovensku možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného MZ SR. „U nás sme zatiaľ vedľajšiu príhodu zaznamenali len v prípade jedného pacienta, išlo o menšiu zimnicu po podaní protilátok,“ dodal Jarčuška.



Pripomenul, že sú určené pre pacientov s infekciou COVID-19, ktorí majú rizikové faktory pre vznik ťažkého priebehu ochorenia. V prípade pacientov mladších ako 65 rokov je indikácia podania na zvážení a rozhodnutí všeobecného lekára, ktorý môže kontaktovať call centrum UNLP na telefónnom čísle 0908 037 554. „Chceme vyzvať všeobecných lekárov, aby naše call centrum kontaktovali. Pomôžu tým liečiť pacientov včas, vieme tak predísť závažným stavom a preplneniu našich covidových oddelení,“ dodal Slávik.



V UNLP je aktuálne hospitalizovaných viac ako 200 pacientov s ochorením COVID-19. Päťdesiati sú v kritickom stave, pričom desiati sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ostatní na high flow kyslíkové prístroje.