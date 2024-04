Monoštorský most v Komárne sa večer sfarbí na modro

Komárno 2. apríla (TASR) - Monoštorský most v Komárne sa v utorok večer zafarbí na modro. Mesto a jeho obyvatelia týmto spôsobom vyjadria podporu autistom pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, informovala radnica.



Svetový deň povedomia o autizme bol vyhlásený v roku 2008, ľudia si ho pripomínajú po celom svete. Mesto Komárno po prvý raz vysvietilo budovu Dôstojníckeho pavilónu pred piatimi rokmi, aby aj týmto upriamilo pozornosť na ľudí s autizmom. "Nápis na Dôstojníckom pavilóne Viribus Unitis (Spojenými silami) veľmi jasne signalizuje význam zomknutia a spolupatričnosti," skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh.



Monoštorský most sa sfarbí na modro po tretí raz. Jedna z dominánt mesta je skutočným symbolom spolupatričnosti a poukazuje na to, že sme rozdielni, no napriek tomu nás mnoho vecí spája, uviedol primátor.