Montánna vychádzka priblíži zaniknuté banské lokality

Na snímke horný kostol banskoštiavnickej Kalvárie po II. etape rekonštrukčných prác v Banskej Štiavnici 3. júna 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Trasa povedie k lokalite Stupy v Kohútovskej doline, kde sa kedysi spracovávali rudy, aj k Moder dedičnej štôlni, jednému z významných banských objektov v regióne.

Banská Štiavnica 24. augusta (TASR) - V rámci septembrových Salamandrových dní pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici možnosť zažiť putovanie po stopách zaniknutých banských lokalít. V sobotu 13. septembra so začiatkom o 9.00 h organizuje montánnu vychádzku s názvom „Moderštôlnianske baníctvo“.

Ako informovalo múzeum, na účastníkov čaká približne 11-kilometrový okruh, počas ktorého navštívia menej známe, no o to zaujímavejšie miesta späté s historickou ťažbou rúd a banskou činnosťou.

Na trase spoznajú pozostatky baníctva v lokalite Petrovka - Kopanice, vystúpia na vyhliadkový vrch Banište, ktorý poskytne nádherné výhľady na okolitú krajinu a ponúkne zaujímavé informácie o geológii regiónu. Navštívia tiež Moderštôlniansky tajch, významnú súčasť vodohospodárskeho systému, slúžiaceho banskej činnosti.

Trasa povedie k lokalite Stupy v Kohútovskej doline, kde sa kedysi spracovávali rudy, aj k Moder dedičnej štôlni, jednému z významných banských objektov v regióne. Putovanie uzavrú návratom na východiskové miesto v Hodruši-Hámroch, časť Píla s predpokladaným návratom o 15.00 h.

V poradí druhou montánnou vychádzkou v tomto roku bude sprevádzať odborný pracovník Banského múzea v prírode Peter Orčík. „Aprílová montánna vychádzka mala výborný ohlas. Navštívili sme menej známe až zabudnuté zákutia Štiavnických vrchov. Verím, že aj tentoraz si účastníci odnesú pekný zážitok,“ uviedol v tejto súvislosti Orčík.

Montánne vychádzky v autentickom prostredí majú podľa Orčíka jedinečnú atmosféru. „Zaujímavé miesta, ktoré navštívime, už samy hovoria o náročnosti baníckej histórii tohto regiónu. Keď k tomu pridáme určité historické skutočnosti, vychádzka získa ďalší rozmer a pomôže lepšie pochopiť, ako baníctvo formovalo túto krajinu aj životy jej obyvateľov,“ doplnil.

Účasť na vychádzke je bezplatná, organizátori však odporúčajú vopred si rezervovať miesto. Zároveň upozorňujú, že v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. Účastníkom, vzhľadom na členitý terén, odporúčajú vziať si pevnú turistickú obuv, dostatok vody a občerstvenie.
