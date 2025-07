Montáž cyklomosta ponad diaľnicu pri Zavare prinesie obmedzenia

Trnava 8. júla (TASR) - Na vznikajúcom úseku novej cyklotrasy medzi trnavskou automobilkou a obcou Zavar pribudne cyklomost ponad diaľnicu D1. Montáž sa uskutoční v troch etapách - z oboch strán sa osadia krajné polia a následne stredový diel. Naplánovaná je na víkend 12. a 13. júla. V dotknutom úseku príde aj k uzávere diaľnice. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Výstavbu nového cyklomosta v dĺžke 87 metrov realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia za vysúťaženú cenu 1,3 milióna eur. V zmysle vydaných súhlasov a povolení bude montáž nového cyklomosta spojená v tomto úseku aj s uzáverou diaľnice D1 v čase od soboty 12. júla od 4.30 h do nedele 13. júla do 12.00 h. „Z okraja Trnavy sa bude možné konečne jednoducho dostať až k Vážskej cyklomagistrále, ktorej viaceré úseky sme riešili. Aj tento projekt ukazuje, že vieme efektívne a zmysluplne čerpať európske zdroje - v tomto prípade z plánu obnovy,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Po montáži cyklomosta budú stavebné práce pokračovať jeho prepojením na paralelne vznikajúcu pozemnú cyklotrasu, ktorá je už prakticky hotová. „Celkovo ide o veľký a mimoriadne náročný projekt v hodnote 2,2 milióna eur. Od projektového zámeru, cez prípravu žiadosti o európske zdroje, cez verejné obstarávania, až po komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami počas realizácie,“ doplnila riaditeľka odboru projektov Úradu TTSK Katarína Pavlíčková.



Počas víkendovej uzávery časti diaľnice D1 bude doprava vedená po obchádzkových trasách. Vodiči idúci smerom na Žilinu zídu z diaľnice na rýchlostnú cestu R1 smerujúcu do Trnavy, potom sa napoja na obchvat Trnavy a za Trakovicami sa vrátia späť na diaľnicu D1. Rovnakú obchádzkovú trasu využijú vodiči aj v opačnom smere. Nákladné vozidlá však zídu z diaľnice už pri Červeníku.