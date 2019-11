Monument v banskobystrickom Majeri ocenili Cenou D. Jurkoviča

Banská Bystrica 6. novembra (TASR) – Cena Dušana Jurkoviča, zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry, putuje v tomto roku do Banskej Bystrice. Získali ju autori Monumentu, ktorý je súčasťou vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v banskobystrickej časti Majer, Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš. Rozhodla o tom porota zložená z medzinárodných odborníkov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



"Vojnový cintorín v Majeri má pre mesto pod Urpínom veľkú historickú hodnotu, a preto som rád, že minulý rok sa po obnove stal skutočne dôstojným pietnym miestom. Vďaka patrí aj autorom Monumentu, ktorí prišli so zaujímavým nápadom a nebáli sa inovatívnosti. Na toto dielo nám prišlo mnoho pozitívnych ohlasov, a to nielen od slovenských architektov, ale i odborníkov zo zahraničia," konštatoval primátor Ján Nosko.



Podľa jedného z trojice víťaznej autorov Brádňanského, projekcia a realizácia Monumentu bola pre nich zaujímavou šancou a výzvou.



"Ocenenie najstaršou slovenskou architektonickou cenou nás teší. Monument vznikol najmä vďaka dobrému rozhodnutiu mesta vyhlásiť súťaž návrhov a skvelej spolupráci so statikom Lukášom Kramarčíkom, grafikom Borisom Melušom a krajinným architektom Michalom Marcinovom," reagoval Brádňanský.



Cenu Dušana Jurkoviča udeľuje od roku 1964 Spolok architektov Slovenska autorom a kolektívom za realizované architektonické, urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej či urbanistickej tvorby na Slovensku.