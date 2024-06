MO:Rekonštrukčné práce na tzv. Kukurici by mali začať najskôr na jeseň

Bratislava 30. júna (TASR) - Rekonštrukčné práce na bývalej vojenskej ubytovni Hviezda v Bratislave, známej ako Kukurica, sa začnú najskôr na jeseň, predpokladá Ministerstvo obrany (MO) SR. Celkové očakávané náklady spresnia po ukončení a schválení projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia rezortu.



"Aktuálne je projekt vo fáze dopracovania projektovej dokumentácie a pripomienkovaní dotknutých zložiek rezortu obrany. V objekte prebiehajú vypratávacie a búracie práce vrátane demontáže staticky narušených balkónov," priblížil hovorca MO SR Tomáš Kostelník.



Začiatok stavebnej realizácie rekonštrukcie objektu a areálu bývalej ubytovne závisí podľa ministerstva od viacerých faktorov, ako sú napríklad dĺžka procesu vydania stavebného povolenia či samotného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa danej rekonštrukcie. K ukončeniu výstavby by podľa predpokladov malo dôjsť do 36 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia.



Projekt rekonštrukcie tzv. Kukurice predstavilo bývalé vedenie ministerstva v máji 2022. Odhadovaný rozpočet bol vtedy 34,8 milióna eur. Ukončenie obnovy predpokladali v roku 2025.



Rezortu obrany slúžila budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po obnove má slúžiť najmä zamestnancom rezortu, rozdelená bude na administratívnu a ubytovaciu časť.