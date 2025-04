Morovnianska podkova sa pre slintačku uskutoční v novom termíne

Handlová 1. apríla (TASR) - Furmanské preteky Morovnianska podkova sa budú konať v novom termíne. Furmani sa mali na podujatí v handlovskej mestskej časti Morovno pôvodne zísť 10. mája, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti so šírením nákazy slintačky a krívačky bude podujatie 12. júla. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



O posune termínu konania rozhodol v utorok prípravný štáb k podujatiu. „I keď kone (nepárnokopytníky) nie sú priamo ohrozené ochorením slintačky a krívačky, prípravný štáb zvážil niekoľko rizík. Nákaza chovných zvierat sa šíri vzduchom, furmani prichádzajú do Morovna z rôznych kútov Slovenska a aktuálne nie je možné predpokladať ďalší vývoj šírenia tejto choroby,“ vysvetlila Paulínyová. Nový termín konania podujatia podľa nej konzultoval prípravný štáb so Zväzom chovateľov koní na Slovensku, ktorý plánuje termíny pretekov ťažných koní na Slovensku.



„Furmanské preteky Morovnianska podkova organizuje samospráva s partnermi v handlovskej mestskej časti Morovno už 18 rokov a tešia sa priazni divákov. Zvyčajne sa ich zúčastňuje viac ako 1000 návštevníkov. Prípravný štáb k novému termínu podujatia je naplánovaný na 3. júna,“ dodala hovorkyňa mesta.