Morské oko v roku 2025 prilákalo vyše 49.000 návštevníkov
Autor TASR
Michalovce 26. januára (TASR) - Lokalitu Morské oko, ktorá sa nachádza v prírodnej rezervácii Vihorlatský prales, navštívilo v roku 2025 celkovo 49.348 turistov. Ako pre TASR uviedla Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, v porovnaní s rokom 2024 sa počet návštevníkov mierne znížil.
„Lokalita pri jazere Morské oko je jednou z najnavštevovanejších častí CHKO Vihorlat. Od roku 2020 je súčasťou 9. najväčšej rezervácie na Slovensku, lokality svetového prírodného dedičstva Vihorlatský prales,“ uviedli ochranári.
Pri jazere Morské oko inštalovali v apríli 2016 sčítač, ktorý zaznamenáva počty a smer pohybu peších a cyklistov. Vlani navštívilo lokalitu 47.022 peších turistov a 2326 cyklistov. V porovnaní s rokom 2024, keď prišlo 50.325 návštevníkov, z toho 2346 cyklistov, ide o celkový pokles návštevnosti o 1,94 percenta.
Počas letnej turistickej sezóny však lokalita zaznamenala nárast záujmu. V roku 2025 ju v tomto období navštívilo 25.705 ľudí, z toho 24.224 peších a 1481 cyklistov. Oproti predchádzajúcej sezóne ide o zvýšenie návštevnosti o 3,2 percenta, pričom počet peších vzrástol o 2,5 percenta a cyklistov až o 15,8 percenta.
Najnavštevovanejším dňom roka 2025 bol 15. jún, keď lokalitu navštívilo 1420 turistov. U cyklistov bol najsilnejším dňom 22. jún, počas ktorého ich prišlo 65. Počas vianočného týždňa od 24. do 31. decembra 2025 zavítalo k jazeru Morské oko 1748 návštevníkov, medzi nimi aj 13 cyklistov. Najvyššia návštevnosť v tomto období bola zaznamenaná 27. decembra, keď lokalitu navštívilo 349 turistov. Ochranári zároveň upozornili, že údaje sa týkajú výlučne lokality Morské oko a nepredstavujú celkovú návštevnosť CHKO Vihorlat ani celej rezervácie.
