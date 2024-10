Morské oko zaznamenalo počas leta nárast turistov aj cyklistov

Michalovce 1. októbra (TASR) - Lokalitu Morské oko v prírodnej rezervácii Vihorlatský prales počas letnej turistickej sezóny 2024 navštívilo 24.901 turistov. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou je to nárast o 0,7 percenta. Ako na svojej webovej stránke informuje správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, z celkového počtu návštevníkov bolo 23.622 peších a 1279 cyklistov.



Od polovice júna do polovice septembra sa počet peších turistov zvýšil o sedem, zatiaľ čo počet cyklistov vzrástol o 167, čo je nárast o 15,01 percenta.



"Celkovo môžeme zhodnotiť, že letná sezóna 2024 v blízkosti jazera Morské oko zaznamenala z pohľadu návštevnosti pozitívny vývoj," uviedlo CHKO Vihorlat.



Najrušnejším dňom sezóny bol 11. august, keď Morské oko navštívilo 1192 turistov, z čoho 1152 boli peší turisti a 40 cyklisti. Najviac cyklistov navštívilo lokalitu 10. augusta, a to 65.



"Pripomíname, že nejde o celkovú návštevnosť CHKO Vihorlat, ale len o návštevnosť na turistických chodníkoch v okolí jazera Morské oko, prichádzajúcich zo smeru od obce Remetské Hámre a od lokality Sninský kameň," dodali ochranári s tým, že počas vlaňajšej letnej turistickej sezóny prišlo k jazeru 24.727 turistov.