Vojenské lesy a majetky zarybňovali toky v Levočských vrchoch

Bratislava/Levoča 22. mája (TASR) – Zamestnanci štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Kežmarok v uplynulých dňoch zarybňovali vodné toky rybárskeho revíru v Levočských vrchoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že do vodných tokov vypustili 12 000 kusov pstruha potočného.



„Starostlivosť o životné prostredie predstavuje jednu z celosvetových výziev. Som veľmi rád, že ruku k dielu poctivo prikladajú aj naše vojenské lesy, a to aj vďaka zarybňovaniu vodných tokov. Tým prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity obhospodarovaných území a udržiavaniu cenných vodných ekosystémov v priaznivom stave,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).



Ako ďalej vysvetlil, činnosť štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňa množstvo aktivít vrátane zalesňovania a starostlivosti o poľovné revíry.



Podľa hovorkyne patria do rybárskeho revíru Vojenských lesov a majetkov SR Jakubianka, Torysa, Ľubický potok, ako aj Holumnický, Kolačkovský a Lomnický potok. Uvedenú aktivitu realizovali v zmysle zákona o rybárstve podľa schváleného zarybňovacieho plánu.



„Pstruhy potočné mali dĺžku do ôsmich centimetrov a váhu dva až tri gramy. Násada bola zakúpená v Štátnych lesoch Tatranského národného parku v Stredisku genofondu rýb Východná,“ dodala Kovaľ Kakaščíková.