NEPREJDETE: Most Brodské - Lanžhot je od pondelka úplne uzavretý

Brodské 27. januára (TASR) - Most Brodské - Lanžhot na ceste druhej triedy je od pondelka 14.00 h úplne uzavretý pre všetky druhy dopravy vrátane cyklistov a peších na nevyhnutne potrebný čas. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Okresného úradu Senica po konzultácii s okresným dopravným inšpektorátom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Kraj zabezpečil označenie obchádzkových trás a zároveň požiadal ministra dopravy SR o dočasné vyňatie dotknutého úseku diaľnice zo zoznamu spoplatnených úsekov. Označená obchádzková trasa pre všetky vozidlá vedie po cestách druhej a tretej triedy z Kútov cez Holíč do Českej republiky s celkovou dĺžkou 48,7 kilometra. "Alternatívne môžu cestujúci využiť vlakovú dopravu alebo diaľničný úsek D2," priblížili.



V pláne je rekonštrukcia mosta v spolupráci s Juhomoravským krajom, ktorý zabezpečuje projektovú prípravu. Česká strana avizovala, že bude postupovať voči svojmu rezortu podobne ako Slovensko. Predseda TTSK Jozef Viskupič označil situáciu s mostami na Slovensku za alarmujúcu.



"Ak sa vláda nezačne prioritne venovať tomuto problému, hrozí kolaps dopravy. To sa týka celého Slovenska. Mosty musia byť témou pre vládu na čele s premiérom, ale aj pre parlament a prezidenta," zdôraznil predseda TTSK. Bez spolupráce na všetkých úrovniach a systémového zabezpečenia financií od vlády sa budú podľa jeho mienky musieť preventívne zatvárať postupne aj ďalšie mosty.