Most cez Ipeľ majú odovzdať do užívania v druhom štvrťroku

Nitra 31. januára (TASR) - V Nitrianskom kraji pribudol nový most na rieke Ipeľ. Most vybudovali medzi slovenskou obcou Chľaba a maďarskou obcou Ipolymadás. Do užívania ho majú odovzdať v druhom štvrťroku tohto roka, informovala Michaela Kotradyová z komunikačného oddelenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.



Výstavbu mosta spustili začiatkom roka 2021. Celkový rozpočet stavby vyčíslili na 3.838.631 eur bez DPH. Projekt zahŕňa tri časti, výstavbu mosta, výstavbu prípojnej komunikácie zo slovenskej strany a výstavbu komunikácie z maďarskej strany. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Výstavbu prípojnej komunikácie zo slovenskej strany financoval Nitriansky samosprávny kraj a výstavbu komunikácie z maďarskej strany hradil Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF).



Zhotoviteľ ukončil práce na moste koncom novembra 2022, odovzdávanie sa uskutočnilo v polovici decembra. V rámci odovzdávacieho procesu zistili drobné chyby, ktoré do tridsiatich dní musel zhotoviteľ odstrániť pre dokončenie odovzdávacieho procesu, uviedla Kotradyová. Technické odovzdávanie prípojnej komunikácie na maďarskej strane aktuálne pokračuje, na slovenskej strane sa tak stalo v januári tohto roka. Po ukončení procesu na všetkých troch častiach projektu bude nasledovať ich kolaudácia.