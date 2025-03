Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany čaká rekonštrukcia

Veľké Kostoľany 17. marca (TASR) - Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany čaká rekonštrukcia. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác v predpokladanej hodnote prevyšujúcej pol milióna eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Rekonštrukciou je nevyhnutné odstrániť havarijný stav mosta a zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na úseku cesty III/1265 v intraviláne obce Veľké Kostoľany. Zároveň dôjde aj k úprave prislúchajúcej časti tejto cesty," uvádza sa v opise predmetu zákazky. Stavebné práce si vyžiadajú v danom úseku úplnú uzáveru cesty. Obchádzka bude smerovaná cez Ulicu Ľudovíta Štúra.



Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je okrem iného aj demontáž existujúceho príslušenstva mostného objektu, dôjde k odfrézovaniu vrstiev vozovky, odbúraniu ríms či k demolácii existujúcej nosnej konštrukcie. "Po zasanovaní spodnej stavby sa zrealizujú nové úložné prahy, osadí sa prefabrikovaná nosná konštrukcia, zintegruje sa s úložným prahom pomocou priečnikov, dobudujú sa rovnobežné plošne založené krídla," priblížila SÚC TTSK v opise predmetu zákazky.



Zrealizuje sa tiež nová prechodová oblasť s prechodovou doskou. V poslednom kroku sa vybudujú nové monolitické železobetónové rímsy, osadí sa mostné príslušenstvo a natiahnu sa nové asfaltové vrstvy. Súbežne bude prebiehať čistenie koryta potoka od náletových drevín a odpadu.



Doba realizácie predmetu zákazky bude závisieť od ponuky úspešného uchádzača. Stanovená je maximálne na 210 dní od písomného prevzatia staveniska. Most bol vybudovaný v roku 1947. Ide o jednopoľovú nosnú trámovú železobetónovú konštrukciu. Nedávno vyhlásila SÚC TTSK verejné obstarávanie aj na rekonštrukciu mosta v katastri obce Trstená na Ostrove v okrese Dunajská Streda vedúceho ponad kanál na úseku cesty II/506.