Most cez potok Štiavnica v Hokovciach má byť dokončený na jeseň
Oprava 30-metrového mosta nad potokom Štiavnica sa začala minulý rok v júli.
Autor TASR
Hokovce 30. marca (TASR) - Stavebné práce na rekonštrukcii mosta v obci Hokovce v okrese Levice majú byť hotové na jeseň tohto roka. Po kontrolnom dni na stavenisku o tom informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
Oprava 30-metrového mosta nad potokom Štiavnica sa začala minulý rok v júli. „Na osadených nosníkoch už zhotoviteľ dokončil armovanie, betonáž mostovky a jednej strany mostných krídiel. Aktuálne sa pripravuje na betonáž zvyšných mostných krídel a dosypávanie prechodových oblastí medzi mostom a vozovkou,“ uviedol NSK.
Po výstavbe nového premostenia je naplánovaná aj úprava koryta potoka Štiavnica. „Až do skončenia stavebných prác na ceste III/1558 platia dopravné obmedzenia. Obchádzková trasa vedie v smere na obec Slatina po cestách I/66, I/75 a III/1558,“ doplnil NSK.
