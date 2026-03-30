Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026
< sekcia Regióny

Most cez potok Štiavnica v Hokovciach má byť dokončený na jeseň

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Oprava 30-metrového mosta nad potokom Štiavnica sa začala minulý rok v júli.

Autor TASR
Hokovce 30. marca (TASR) - Stavebné práce na rekonštrukcii mosta v obci Hokovce v okrese Levice majú byť hotové na jeseň tohto roka. Po kontrolnom dni na stavenisku o tom informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

Oprava 30-metrového mosta nad potokom Štiavnica sa začala minulý rok v júli. „Na osadených nosníkoch už zhotoviteľ dokončil armovanie, betonáž mostovky a jednej strany mostných krídiel. Aktuálne sa pripravuje na betonáž zvyšných mostných krídel a dosypávanie prechodových oblastí medzi mostom a vozovkou,“ uviedol NSK.

Po výstavbe nového premostenia je naplánovaná aj úprava koryta potoka Štiavnica. „Až do skončenia stavebných prác na ceste III/1558 platia dopravné obmedzenia. Obchádzková trasa vedie v smere na obec Slatina po cestách I/66, I/75 a III/1558,“ doplnil NSK.
