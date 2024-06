Most cez rieku Laborec v Michalovciach po rekonštrukcii otvorili

Michalovce 5. júna (TASR) - Most cez rieku Laborec v Michalovciach v stredu otvorili pre motoristov po takmer desaťmesačnej rekonštrukcii. Projekt, ktorý stál približne 1,44 milióna eur, bol financovaný mestom. Ako pre TASR uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, rozsiahle opravy dokončili o vyše mesiaca skôr, ako bolo plánované.



Podľa primátora je most jednou z kľúčových dopravných tepien v Michalovciach pre motoristov aj chodcov. "Kolaudačné konanie trvalo šesť dní. Vzhľadom na dôležitosť mosta nikto neprotestoval, všetci dali súhlasné stanovisko a vzdali sa možnosti odvolania, čo skrátilo celý proces," doplnil. Práce na moste na Partizánskej ulici sa začali koncom septembra 2023 a prebiehali podľa harmonogramu aj počas zimných mesiacov a nepriaznivého počasia.



"V najproduktívnejších týždňoch pracovalo na projekte približne 40 ľudí, priemerne však okolo 15 až 20," povedal Marián Hudák zo spoločnosti PORR, ktorá rekonštrukciu realizovala. "Najnáročnejšie bolo osadzovanie predpätých nosníkov s dĺžkou takmer 12 metrov. Ďalšou veľkou výzvou bola realizácia merných ložísk v mrazoch, museli sme urobiť opatrenia, aby sme vedeli dodržať technologické postupy. Zakrývali sme všetky konštrukcie, vyhrievali ich a takto realizovali," uviedol.



Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú výmenu nosníkov, nové chodníkové rímsy, odvodnenie mosta a novú konštrukciu vozovky. Osadili tiež nové zábradlie, ktoré zdobí erb bývalej obce Stráňany.



"Rieka Laborec kedysi tvorila hranicu medzi mestom Michalovce a obcou Stráňany a zároveň oddeľovala dve uhorské župy. Michalovce patrili do župy Zemplínskej a Stráňany do Užhorodskej. Stráňany boli do roku 1925 samostatnou obcou," dodal Dufinec.