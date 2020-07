Most cez rieku Laborec v Strážskom bude na šesť dní neprejazdný

Strážske 3. júla (TASR) – Most cez rieku Laborec v Strážskom v okrese Michalovce bude od soboty (4. 7.) na šesť dní neprejazdný. Do mestskej časti Krivošťany sa bude dať zo Strážskeho dostať peši a tiež pomocou kyvadlovej dopravy. V smere od obce Zbudza sa vodiči do Strážskeho dostanú obchádzkovou trasou cez Michalovce. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Dôvodom uzávery mosta, ktorého zrekonštruovaná polovica už viac ako dva týždne slúžila svojmu účelu, je dobudovanie jeho druhej časti. "Počas víkendu 4. a 5. júla bude potrebné demontovať lávky nosnej konštrukcie," priblížila Terezková s tým, že následne bude zhotoviteľ pokračovať v osádzaní zvyšných 15 nosníkov z celkového počtu 27. Ako informoval predseda KSK Rastislav Trnka, kyvadlovú dopravu medzi Strážskym a Krivošťanmi zabezpečí kraj v spolupráci so svojimi zmluvnými autobusovými dopravcami. "Prechod pre peších po moste síce bude možný, no len za prísnych bezpečnostných opatrení," doplnil.



Uzávera mosta bude trvať od soboty 7.00 h do nedele (5. 7.) 19.00 h a následne od pondelka (6. 7.) od 7.00 h, pričom opätovne sprejazdnený bude vo štvrtok (9. 7.) o 18.00 h.



Ako Terezková doplnila, v nasledujúcich týždňoch bude zhotoviteľ pokračovať v betonáži, dokončení hydroizolácie mosta, v ukladaní zvodidiel aj zábradlia a ďalších dokončovacích prácach. "Prejazd tak ešte niekoľko mesiacov bude možný v jednom jazdnom pruhu, dopravu bude riadiť svetelná signalizácia," doplnila s tým, že rekonštrukcia mosta by mala byť ukončená do konca roka.