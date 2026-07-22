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Most cez Váh ako súčasť obchvatu mesta musel byť preprojektovaný
Podľa požiadavky Slovenskej správy ciest musel byť realizovaný ďalší inžiniersko-geologický prieskum, na základe ktorého projektant preprojektoval základy.
Autor TASR
Šaľa 22. júla (TASR) - Výstavbu obchvatu Šale skomplikovala nutnosť preprojektovania výstavby telesa mosta. Pôvodnému projektovému riešeniu nevyhoveli zaťažkávacie skúšky veľkopriemerových pilót pre nosné základy a piliere mosta na oboch stranách rieky, informovala radnica.
Podľa požiadavky Slovenskej správy ciest musel byť realizovaný ďalší inžiniersko-geologický prieskum, na základe ktorého projektant preprojektoval základy. Keďže ide o zmenu stavu pred dokončením, musí prebehnúť aj legislatívny proces s vydaním stavebného povolenia. Táto činnosť je už pred ukončením, skúšky boli vykonané a v krátkom čase sa začne s realizáciou nového spôsobu zakladania mosta na týchto dvoch hlavných základoch. Ostatné základy prechádzajú podobným procesom, skonštatoval magistrát.
Výstavba 12 kilometrov dlhého obchvatu Šale sa začala 26. augusta 2024, trvať by mala 36 mesiacov. Predchádzalo jej historicky najdlhšie verejné obstarávanie na Slovensku. Zmluvná cena je vo výške 78.799.985,76 eura bez DPH. Dielo zahŕňa 119 stavebných objektov. Na trase obchvatu vyrastie aj sedem kilometrov protihlukových stien a 14 mostov. Najdlhší, ponad rieku Váh, bude mať dĺžku viac ako 700 metrov.
Obchvat Šale sa bude začínať za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, severozápadne obíde obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obíde Dlhú nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov.
Medzi obcou Dlhá nad Váhom a mestom Šaľa, mestskou časťou Veča je navrhnuté prepojenie s cestou druhej triedy, čím bude vytvorený obchvat obce Dlhá nad Váhom v smere od Šale a Serede. Líniová stavba je vedená extravilánom obcí.
Podľa požiadavky Slovenskej správy ciest musel byť realizovaný ďalší inžiniersko-geologický prieskum, na základe ktorého projektant preprojektoval základy. Keďže ide o zmenu stavu pred dokončením, musí prebehnúť aj legislatívny proces s vydaním stavebného povolenia. Táto činnosť je už pred ukončením, skúšky boli vykonané a v krátkom čase sa začne s realizáciou nového spôsobu zakladania mosta na týchto dvoch hlavných základoch. Ostatné základy prechádzajú podobným procesom, skonštatoval magistrát.
Výstavba 12 kilometrov dlhého obchvatu Šale sa začala 26. augusta 2024, trvať by mala 36 mesiacov. Predchádzalo jej historicky najdlhšie verejné obstarávanie na Slovensku. Zmluvná cena je vo výške 78.799.985,76 eura bez DPH. Dielo zahŕňa 119 stavebných objektov. Na trase obchvatu vyrastie aj sedem kilometrov protihlukových stien a 14 mostov. Najdlhší, ponad rieku Váh, bude mať dĺžku viac ako 700 metrov.
Obchvat Šale sa bude začínať za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, severozápadne obíde obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obíde Dlhú nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov.
Medzi obcou Dlhá nad Váhom a mestom Šaľa, mestskou časťou Veča je navrhnuté prepojenie s cestou druhej triedy, čím bude vytvorený obchvat obce Dlhá nad Váhom v smere od Šale a Serede. Líniová stavba je vedená extravilánom obcí.