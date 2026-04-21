Most do doliny Blajzloch na niekoľko dní uzatvorili
Autor TASR
Hrabušice 21. apríla (TASR) - Most do doliny Blajzloch v južnej časti Slovenského raja na niekoľko dní uzatvorili. Dočasné obmedzenie potrvá od utorka do piatka 24. apríla. Informovala o tom obec Hrabušice na sociálnej sieti s tým, že dôvodom uzatvorenia je rekonštrukcia mosta.
Tamojší urbariát žiada návštevníkov o trpezlivosť a rešpektovanie uzávery či prípadných pokynov na mieste.
