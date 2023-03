Bratislava 17. marca (TASR) - Most Lanfranconi v Bratislave bude cez víkend čiastočne uzavretý v pravom jazdnom páse v smere do Petržalky v asi 62,746 kilometri. Dôvodom je 2. a 3. etapa opravy mostného záveru. Obmedzenie potrvá od soboty (18. 3.) 8.00 h do nedele (19. 3.) 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Počas druhej etapy príde k obmedzeniu dopravy v pravom jazdnom pruhu hlavného mostného objektu pravého jazdného pásu. Počas tretej etapy prác príde k obmedzeniu dopravy v ľavom jazdnom pruhu hlavného mostného objektu v pravom jazdnom páse," priblížila. Doprava bude podľa nej vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku.



NDS zároveň apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim," dodala.