Most Lanfranconi v Bratislave už nesie korektný názov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Most Lanfranconi na diaľnici D2 v Bratislave už nesie korektný názov a nevolá sa už skomolene Most Lafranconi. V uplynulých týždňoch správne pomenovanie na dopravných značkách vyznačila Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



"Na území Bratislavy prišlo ku korektnému zjednoteniu názvoslovia, zastávky MHD ako aj mosta. Pomenovanie je podľa grófa Lanfranconiho, preto aj NDS pristúpila k zmene názvu mosta," uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) pristúpil k zmene názvu zastávky MHD, ktorá niesla taktiež skomolený nesprávny názov Lafranconi na správne pomenovanie Lanfranconi ešte koncom minulého roka.



Enea Grazioso Lanfranconi bol taliansky staviteľ a vynálezca pôsobiaci aj v Bratislave. Vypracoval návrh na reguláciu Dunaja, aby Bratislavu nielen ochránil pred povodňami, ale umožnil aj perspektívnu lodnú dopravu. V Bratislave mal palác, vilu a rozľahlý park, ktorý zaberal celú plochu dnešnej Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a botanickú záhradu.



Diaľničný most v Bratislave ponad Dunaj, pomenovaný po Lanfranconim, slávnostne otvorili v roku 1992. V jeho názve však doteraz chýbalo písmenko "n", ktoré sa v priebehu rokov vytratilo.