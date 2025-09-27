< sekcia Regióny
Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu dopoludnia uzavretý
Polícia neuviedla, či uzávera mosta súvisí so stretnutím premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom.
Autor TASR
Štúrovo 27. septembra (TASR) - Most Márie Valérie v Štúrove bude v nedeľu 28. septembra uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Ako uviedlo, most bude uzavretý pre motorové vozidlá, cyklistov aj chodcov od 9.00 h do 13.00 h. Polícia neuviedla, či uzávera mosta súvisí so stretnutím premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom. To sa uskutoční v nedeľu v Ostrihome práve pri príležitosti 130. výročia postavenia Mosta Márie Valérie.
Ako uviedlo, most bude uzavretý pre motorové vozidlá, cyklistov aj chodcov od 9.00 h do 13.00 h. Polícia neuviedla, či uzávera mosta súvisí so stretnutím premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom. To sa uskutoční v nedeľu v Ostrihome práve pri príležitosti 130. výročia postavenia Mosta Márie Valérie.