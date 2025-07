Most medzi Budmericami a Ružindolom bude mať zosilnenú konštrukciu

Bratislava 15. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v pondelok (14. 7.) s opravou mosta medzi Budmericami a Ružindolom. Most prejde do konca roka kompletnou opravou vrátane zosilnenia jeho konštrukcie. Predseda BSK Juraj Droba odôvodnil nevyhnutnosť komplexnej rekonštrukcie stavebno-technickým stavom 76-ročného mosta.



„Podrobná diagnostika potvrdila, že je veľmi zlý, rozsah i charakter porúch má negatívny vplyv na celkovú zaťažiteľnosť mosta,“ upozornil. „Mostný objekt bude rekonštrukciou nielen kompletne opravený, ale aj zosilnený. Vymení sa tiež v súčasnosti nevyhovujúci záchytný systém cestných oceľových zvodidiel,“ dodal šéf bratislavského VÚC.



Stavebné práce zrealizujú počas čiastočnej uzávery. Most sa bude opravovať v dvoch etapách tak, aby bol zabezpečený nepretržitý prejazd vozidiel v opravovanom úseku. Doprava v jednom jazdnom pruhu bude regulovaná svetelnou signalizáciou. Predpokladané ukončenie prác je najneskôr do 31. decembra.