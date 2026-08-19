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Most medzi Devínskou Novou Vsou a Stupavou ponad diaľnicu D2 uzavrú
Pre cyklistov a poľnohospodársku techniku bude vyznačená obchádzková trasa vedená po poľných cestách, mimo úseku diaľnice D4.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. augusta (TASR) - Most číslo M5287 na ceste druhej triedy číslo 505 medzi bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves a mestom Stupava vo štvrtok (20. 8.) o 8.00 h uzavrú. Čaká ho rekonštrukcia. Neprejazdný zostane až do 18. decembra. Stavebné práce obmedzia aj diaľnicu D2, nad ktorou sa most nachádza. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Počas uzávery bude ako hlavná obchádzková trasa využívaná cesta I/2 (cesta medzi mestom Stupava a mestskou časťou Záhorská Bystrica) a úsek diaľnice D4,“ uviedla polícia.
Pre cyklistov a poľnohospodársku techniku bude vyznačená obchádzková trasa vedená po poľných cestách, mimo úseku diaľnice D4. Polícia prisľúbila, že celá obchádzková trasa bude prehľadne a včas vyznačená.
„V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby v dotknutých úsekoch jazdili so zvýšenou opatrnosťou a riadili sa aktuálnym dopravným značením, prípadne do svojho cieľa využívali alternatívne trasy,“ uzavrela polícia.
O uzávere informoval aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý za plánovanou rekonštrukciou mosta stojí. Cieľom stavebných prác je podľa neho celková modernizácia a zvýšenie bezpečnosti na tomto dôležitom cestnom ťahu. Trvať by mali deväť mesiacov, kraj však sľubuje, že sa posnaží ukončiť ich čo najskôr. Hoci si uvedomuje komplikácie spojené s dopravou, podotýka, že ide o dôležitý mostný objekt, ktorého rekonštrukciu už nebolo vhodné odkladať.
Osobná doprava bude od uzavretého mosta nad D2 v smere do Stupavy vedená po ceste II/505 bez obmedzení. Pre nákladnú dopravu platí zákaz odbočenia doprava na I/2 smer Bratislava. Nákladné vozidlá musia odbočiť povinne doľava na cestu I/2 v smere na Lozorno.
„Počas uzávery bude ako hlavná obchádzková trasa využívaná cesta I/2 (cesta medzi mestom Stupava a mestskou časťou Záhorská Bystrica) a úsek diaľnice D4,“ uviedla polícia.
Pre cyklistov a poľnohospodársku techniku bude vyznačená obchádzková trasa vedená po poľných cestách, mimo úseku diaľnice D4. Polícia prisľúbila, že celá obchádzková trasa bude prehľadne a včas vyznačená.
„V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby v dotknutých úsekoch jazdili so zvýšenou opatrnosťou a riadili sa aktuálnym dopravným značením, prípadne do svojho cieľa využívali alternatívne trasy,“ uzavrela polícia.
O uzávere informoval aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý za plánovanou rekonštrukciou mosta stojí. Cieľom stavebných prác je podľa neho celková modernizácia a zvýšenie bezpečnosti na tomto dôležitom cestnom ťahu. Trvať by mali deväť mesiacov, kraj však sľubuje, že sa posnaží ukončiť ich čo najskôr. Hoci si uvedomuje komplikácie spojené s dopravou, podotýka, že ide o dôležitý mostný objekt, ktorého rekonštrukciu už nebolo vhodné odkladať.
Osobná doprava bude od uzavretého mosta nad D2 v smere do Stupavy vedená po ceste II/505 bez obmedzení. Pre nákladnú dopravu platí zákaz odbočenia doprava na I/2 smer Bratislava. Nákladné vozidlá musia odbočiť povinne doľava na cestu I/2 v smere na Lozorno.