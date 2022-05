Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou je po roku zrekonštruovaný

Kysak 18. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) aktuálne oficiálne ukončil rekonštrukciu mosta nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice-okolie. V uplynulých dňoch bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, informovala v stredu hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Výstavba sa začala vlani v máji, most sprejazdnili v rámci predčasného užívania stavby už 22. decembra 2021. Po zime zhotoviteľ dokončil posledné práce v okolí mosta. Išlo o úpravu terénu, odstránenie kameniva z toku rieky, pribudol aj zjednocujúci náter na oporách mosta. Celkové náklady predstavovali viac ako dva milióny eur.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku išlo v minulom roku o najväčšiu investíciu v rámci opráv mostov v kraji, a to finančne aj rozsahom prác. "Postaviť nový most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou sa nám podarilo za rok a pol od jeho zrútenia, čo popri byrokratickej záťaži môžeme považovať za malý zázrak,"uviedol.



KSK uzatvoril pôvodný most v auguste 2020, nosná konštrukcia sa v októbri toho roku samovoľne zrútila. Obyvateľom v okolí slúžila obchádzková trasa cez osadu Sopotnica. V zime 2020 jazdili obyvatelia úsekom cez náhradné premostenie, ktoré bolo odstránené v máji 2021.



Nový most je dvojpoľový, jeho dĺžka je 56 metrov a šírka 11 metrov.