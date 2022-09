Most medzi Rakovicami a Veselým je sprejazdnený v jednom pruhu

Rakovice 13. septembra (TASR) - Cesta druhej triedy medzi obcami Rakovice a Veselé v okrese Piešťany bola opätovne sprejazdnená, zatiaľ v jednom pruhu. V rámci projektu financovaného Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) bol most postavený nanovo. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Začiatku rekonštrukcie mosta predchádzala koordinácia samosprávneho kraja so starostami dotknutých obcí a zástupcami významného zamestnávateľa v regióne Plantex Veselé. V polovici júla sme deklarovali, že do dvoch mesiacov bude most opätovne sprejazdnený. Tento verejný sľub sme splnili. Zhotoviteľ skrátil trvanie prác na nevyhnutný čas, hoci mu rekonštrukciu sťažovali inžinierske siete, ktoré sú vedené v tesnej blízkosti mosta," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Most je nateraz sprejazdnený v jednom jazdnom pruhu. Dočasné dopravné značenie určuje prednosť v jazde. V závislosti od počasia budú v najbližších dňoch zrealizované aj zvyšné práce. Po ich dokončení bude most sprejazdnený v oboch smeroch.



Prímestské autobusové linky prechádzajúce cez obce Veselé a Rakovice smerom na Trnavu, Vrbové aj Piešťany premávajú už podľa štandardných cestovných poriadkov platných pred uzávierkou mosta.



Rekonštrukciu mosta realizovala pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) spoločnosť Colas Slovakia. Z verejného obstarávania vyšla cena prác vo výške 266.000 eur.



"Cieľom bola realizácia kompletne novej konštrukcie mosta vrátane príslušenstva, čím sa zvýšila bezpečnosť premávky a predĺži sa životnosť mosta. Jeho pôvodná konštrukcia bola kompletne rozobratá a na jej mieste boli vybetónované nové základy. Most dostal aj nový systém odvodňovania a izolácie, vďaka čomu sa eliminuje príčina možného poškodenia mostného zvršku v budúcnosti," doplnil Viskupič.