Most medzi Sliačom a Kováčovou sa začína obnovovať

Zvolen 3. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začína opravovať most na ceste I/69 medzi Sliačom a Kováčovou vo Zvolenskom okrese. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč s tým, že rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenie.



Dodal, že výstavba nového mosta sa začína vo štvrtok a vyžiada si úplnú uzáveru cesty I/69. Práce budú trvať 75 dní. Obchádzkovú trasu v celkovej dĺžke 6,5 kilometra vyznačili dočasným dopravným značením. Viesť bude po ceste od križovatky Kováčová po križovatku ciest I/66 a III/2460 a potom po ceste tretej triedy po novovybudovanú okružnú križovatku Sliač - Hájniky. Správa ciest pripomína, že zachovaná ostáva obojsmerná premávka. Náklady na nový most sú podľa nej vo výške 685.000 eur bez DPH.



Most postavili v roku 1930 a jeho aktuálny stavebno-technický stav bol veľmi zlý, čo je šiesty stupeň. „Pôvodný mostný objekt kompletne zbúrajú a nahradia novým mostom, ktorý bude širší a bude vyhovovať aktuálnym technickým normám a predpisom,“ zdôraznil hovorca s tým, že sa zvýši aj jeho zaťažiteľnosť.