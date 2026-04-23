< sekcia Regióny
POZOR: Most medzi Vrakuňou a Mostom pri Bratislave sa začne opravovať
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začne opravovať most M9869 na ceste II/121 medzi bratislavskou mestskou časťou Vrakuňa a obcou Most pri Bratislave. Práce odštartujú 29. apríla a potrvajú do polovice júna. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.
Stavebné práce na moste sa budú robiť počas čiastočnej uzávery cesty II/121. „Rozdelené budú do dvoch etáp tak, aby bol zachovaný nepretržitý prejazd cez most. Doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Aj napriek obmedzeniam ostane zachovaná osobná, nákladná aj autobusová doprava bez výraznejších zásahov do jej fungovania,“ doplnila hovorkyňa.
Upozornila, že vodiči by pri prejazde úsekom mali zvýšiť pozornosť a rátať s možným zdržaním. Rovnako žiada o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Most sa nachádza nad diaľnicou D4 a ide o dôležitý dopravný uzol, ktorý denne využívajú stovky vodičov. Oprava je nevyhnutná pre zabezpečenie jeho dlhodobej bezpečnosti a plynulosti premávky.
