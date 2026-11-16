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Most na ceste I/51 v obci Kozelník je už plne prejazdný
Počas víkendu sa odstránila mostná klenba a most sa nahradil novým dvojrúrovým priepustom. Práce prebiehali v nonstop režime, aby sa mohol most sprístupniť motoristom čo najskôr.
Autor TASR
Kozelník 16. novembra (TASR) - Most na ceste I/51 v obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica, ktorý bol pre rekonštrukčné práce od piatka 13. novembra úplne uzavretý, je už aktuálne plne prejazdný. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bianka Nagyová s tým, že motoristi po ňom prejdú v oboch smeroch.
„Počas víkendu sa odstránila mostná klenba a most sa nahradil novým dvojrúrovým priepustom. Práce prebiehali v nonstop režime, aby sa mohol most sprístupniť motoristom čo najskôr,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že most ešte čakajú dokončovacie práce, ktoré vo vysokej miere závisia od počasia. Tie však už budú mať iba minimálny vplyv na živú premávku.
Most v Kozelníku tvorila podľa Nagyovej historická kamenná klenba, ktorú cestári nahradili modernou konštrukciou dvojrúrového priepustu. „Nové riešenie premostenia zaistí bezpečné odvedenie vodného toku pod cestou a zvýši aj spoľahlivosť a životnosť mosta,“ dodala hovorkyňa.
„Počas víkendu sa odstránila mostná klenba a most sa nahradil novým dvojrúrovým priepustom. Práce prebiehali v nonstop režime, aby sa mohol most sprístupniť motoristom čo najskôr,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že most ešte čakajú dokončovacie práce, ktoré vo vysokej miere závisia od počasia. Tie však už budú mať iba minimálny vplyv na živú premávku.
Most v Kozelníku tvorila podľa Nagyovej historická kamenná klenba, ktorú cestári nahradili modernou konštrukciou dvojrúrového priepustu. „Nové riešenie premostenia zaistí bezpečné odvedenie vodného toku pod cestou a zvýši aj spoľahlivosť a životnosť mosta,“ dodala hovorkyňa.