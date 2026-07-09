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Most na D1 pri Čataji čaká výmena mostných záverov
Dopravné obmedzenia súvisiace s prácami sú naplánované do polovice septembra.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Most na D1 ponad Vištucký potok pri Čataji v okrese Senec čaká výmena mostných záverov. Práce sa začnú v sobotu (11. 7.). TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že práce si vyžiadajú len čiastočné dopravné obmedzenia.
„Výmena štyroch mostných záverov bude prebiehať v oboch smeroch počas štyroch etáp. Práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, pričom doprava bude vždy vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov smer Trnava a dvoch jazdných pruhov smer Bratislava,“ spresnili z mediálnej komunikácie NDS.
Dopravné obmedzenia súvisiace s prácami sú naplánované do polovice septembra. „Pričom harmonogram prác môže ovplyvniť počasie,“ doplnili diaľničiari. Zároveň motoristov požiadali o zvýšenú opatrnosť pri presmerovaní dopravy cez prejazdný deliaci pás, pri prejazde popri pracovisku, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zníženie rýchlosti.
Nové mostné závery podľa nich prispejú k vyššiemu jazdnému komfortu aj dlhšej životnosti mosta.
„Výmena štyroch mostných záverov bude prebiehať v oboch smeroch počas štyroch etáp. Práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, pričom doprava bude vždy vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov smer Trnava a dvoch jazdných pruhov smer Bratislava,“ spresnili z mediálnej komunikácie NDS.
Dopravné obmedzenia súvisiace s prácami sú naplánované do polovice septembra. „Pričom harmonogram prác môže ovplyvniť počasie,“ doplnili diaľničiari. Zároveň motoristov požiadali o zvýšenú opatrnosť pri presmerovaní dopravy cez prejazdný deliaci pás, pri prejazde popri pracovisku, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zníženie rýchlosti.
Nové mostné závery podľa nich prispejú k vyššiemu jazdnému komfortu aj dlhšej životnosti mosta.