Most na Fončorde v B. Bystrici je už po oprave bezpečný

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Po šiestich mesiacoch stavebných prác už môžu motoristi, peší i cyklisti využívať most na Mládežníckej ulici pri otočke mestskej hromadnej dopravy v banskobystrickej časti Fončorda. Samospráva ho v utorok odovzdala do predčasného užívania. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Jeho súčasťou je aj nový chodník, ktorý vedie po ľavej strane a napája sa na existujúci, ako aj dva nové stožiare verejného osvetlenia. Most vyhovuje požiadavkám STN a je bezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Jeho komplexnú rekonštrukciu financovalo mesto z vlastných zdrojov v objeme 486.000 eur s DPH. Zároveň sa pokračuje v potrebných procesoch smerujúcich k obnove hlavného mosta v tejto lokalite, ktorý spája Fončordu s mestskou časťou Radvaň-Kráľová.



"Som rád, že most, ktorý dlhé roky chátral, sa podarilo zrekonštruovať a dať do predčasného užívania. Rekonštrukcia ďalších nás ešte len čaká. Ide však o investície, ktoré sa pohybujú v státisícoch až miliónoch eur, preto bude nevyhnutné v nasledujúcom období hľadať zdroje na to, aby sme dokázali postupne obnoviť aj ostatné. Pokračujeme v procesoch potrebných aj na obnovu hlavného mosta na Mládežníckej ulici, a zároveň sme ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie nového mosta pri malej železničnej stanici," konštatoval primátor Ján Nosko.



Na základe odborných posudkov ešte v roku 2020 pristúpilo mesto k obmedzeniu dopravy na oboch mostoch na Mládežníckej ulici. Riešiteľský tím zo Žilinskej univerzity vykonal podrobnú diagnostiku. Obnova obojsmerného spodného mosta nad potokom Udurná v smere na križovatku s Poľnou ulicou bola kľúčová pre rekonštrukciu veľkého mosta, ktorý sa aktuálne nachádza v štádiu územného konania.