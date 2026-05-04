Most na Horný koniec Handlová uzatvorila pre nákladnú dopravu

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Handlová 4. mája (TASR) - Most z hlavnej cesty I/9 na Starú cestu na Hornom konci v Handlovej mesto od pondelka uzatvorilo pre nákladnú dopravu. Dôvodom je jeho zhoršujúci sa technický stav. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

„Vzhľadom na technické opotrebovanie mostného telesa mesto predpokladá, že v krátkom čase pristúpi k jeho úplnej uzávere a vytýčeniu obchádzkovej trasy,“ uviedla Paulínyová.

Miestnu obhliadku na moste vykonala radnica ešte 30. apríla, o oprave a prípadnej úplnej uzávere bude verejnosť informovať.
