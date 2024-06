Most na Košovskej ceste v Prievidzi zrekonštruujú

Prievidza 3. júna (TASR) - Most ponad rieku Handlovka na Košovskej ceste v Prievidzi prejde rekonštrukciou. Dodávateľa prác vybrala samospráva cez verejnú súťaž, za sanáciu a opravu mostného objektu mu zaplatí takmer 150.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú zverejnila radnica na webe mesta.



Prácami samospráva sleduje zvýšenie zaťažiteľnosti a zabezpečenie bezpečnej prevádzky objektu. Vybraný dodávateľ v zmysle projektu zabezpečí búracie práce na mostnom zvršku v celosti, odstráni degradované plochy betónu nosnej konštrukcie, zrealizuje nový spádový betón a hydroizoláciu, nové asfaltové vrstvy vozovky. Súčasťou investície je i viacero sanačných prác a rekonštrukcia spodnej časti mostného objektu.



Dodávateľom prác je spoločnosť M-Silnice SK so sídlom v Žiline, zmluvu o dielo s ňou mesto uzatvorilo koncom mája. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 149.082,31 eura.



Práce na mostnom objekte si vyžiadajú počas letných mesiacov i dopravné obmedzenia.