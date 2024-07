Most na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach opravia v auguste

Košice 5. júla (TASR) - S opravou poškodeného mostného záveru a ďalších porúch mosta pri Pošte 22 na košickom sídlisku Dargovských hrdinov sa začne v polovici augusta. Kompletné štyri pruhy by mohli motoristi a mestská hromadná doprava (MHD) využívať v septembri. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Ako uvádza, opravy na vlastné náklady vykoná v rámci reklamačného konania spoločnosť Metrostav. Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta spresnila, že zástupcovia mesta a firmy sa v závere júna dohodli, že spoločnosť objedná dva kusy nových mostných záverov a vymení ich za tie poškodené.



"Sme radi, že zvíťazil konštruktívny prístup a so zhotoviteľom sme sa v rámci reklamačného konania dohodli na odstránení konštrukčných chýb mosta. Pôjde o väčšiu opravu, než sme zažili minulý rok v decembri. Musia sa opraviť mostné závery na oboch stranách mosta, aby sa pevne ukotvili a nepretekala cez nich voda. Okrem toho dôjde k oprave mosta aj zdola s dôraznom na trámy a nosníky," spresnil vedúci referátu dopravy magistrátu mesta Košice Jozef Mikula.



Ak pôjde všetko podľa plánu, oprava na oboch stranách mosta by podľa neho mala trvať len niekoľko týždňov a v priebehu septembra by ho už malo byť možné naplno využívať vo všetkých štyroch pruhoch.



Firma zrekonštruovala uvedený most v rokoch 2017 a 2018 za 1,09 milióna eur. Po výzve mesta vlani v decembri opravili poškodený mostný záver na pravej strane mosta v smere na Mier. Jeden jazdný pruh v opačnom smere je z dôvodu ďalších zistených poškodení momentálne pre dopravu uzavretý. Motoristi a autobusy MHD tak môžu využívať jeden jazdný pruh na ľavej strane a dva jazdné pruhy na pravej.