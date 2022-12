Most na Škultétyho ulici v Prešove prešiel rozsiahlou rekonštrukciou

Prešov 22. decembra (TASR) - Do predčasného užívania dali vo štvrtok most na Škultétyho ulici v Prešove, ktorý prešiel v uplynulých mesiacoch rozsiahlou rekonštrukciou. Ide o jeden z najvyťaženejších úsekov v meste. Rekonštrukcia mosta bola podľa radnice potrebná na zaistenie väčšieho komfortu a bezpečnosti chodcov a vodičov. Oficiálne sprístupnený bude v noci zo štvrtka na piatok (23. 12.). Všetky linky prešovskej MHD začnú premávať po moste začiatkom januára z dôvodu potrebnej úpravy grafikonu.



"Išlo o jednu z najväčších investícií mesta v tomto roku a pevne verím, že bude tento most dlho slúžiť obyvateľom mesta Prešov či už chodcom, alebo vodičom a zaistí im komfort a hlavne bezpečný presun po mestských komunikáciách," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha s tým, že ide o dielo, na ktorom má zásluhu bývalé vedenie mesta na čele s exprimátorkou Andreou Turčanovou.



Stavebné práce, ktoré trvali približne osem mesiacov, zahŕňali rekonštrukciu cestného nadjazdu a úpravu priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Rovnako boli obnovené chodníky a revízne šachty pozdĺž cestnej komunikácie na moste. Nové dažďové pusty boli napojené na kanalizáciu na Radlinského ulici. Rekonštrukciou prešlo aj mostné zábradlie a rímsy.



Stavebné práce na moste realizovala spoločnosť Eurovia SK, pričom cena prác dodávaných touto spoločnosťou predstavovala 2.122.888,03 eura vrátane DPH.



Podľa vedúceho odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby Mestského úradu v Prešove Dominika Kropiľáka zmena technického riešenia si vyžiadala zvýšenie ceny prác o približne 47.000 eur bez DPH. Ako povedal, fakturovať sa však bude suma podľa skutočnosti. Zhotoviteľ podľa jeho slov avizoval možnosť ďalšieho zvýšenia ceny z dôvodu vojny na Ukrajine a pandémie ochorenia COVID-19. "V blízkej budúcnosti dôjde k rokovaniu, kde budú prerokované požiadavky a nájdeme spoločné riešenie," priblížil Kropiľák.



Podľa Martina Ptaka zo spoločnosti Eurovia SK dôvodom je neúmerné zvýšenie cien materiálov, ako aj obmedzenie ich dodávok pre vojnu na Ukrajine. Pôvodne mal byť most dokončený v novembri, neskôr v januári budúceho roka. "Došlo k zmene technického riešenia, kde pri vybúraní pôvodného riešenia sa ukázalo, že mostovka je v úplne inom stave, ako sa predpokladalo," zdôvodnil predĺženie termínu dokončenia Ptak zo spoločnosti Eurovia SK. Ako dodal, je podľa neho ešte potrebné dokončiť chodníky a urobiť opatrenia zospodu mosta. Práce sú však ovplyvnené klimatickými podmienkami.