Most na Ulici padlých hrdinov v Prešove je opäť v prevádzke

Prešov 2. októbra (TASR) - Mesto Prešov ukončilo v uplynulých dňoch rekonštrukciu mosta na Ulici padlých hrdinov v mestskej časti Solivar. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, úsek je po oprave modernejší a najmä bezpečnejší.



Minuloročná odborná kontrola statiky a technického stavu lávok a mostov v správe mesta sa podľa jeho slov zamerala aj na spomenutý most. "Výsledky kontroly preukázali, že stavebno-technický stav tohto mosta je natoľko vážny, že celý objekt nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Tá sa začala v júni 2022 a vyžiadala si kompletnú uzávierku mosta pre automobilovú dopravu a chodcov," povedal Tomek.



Most bol komplexne zrekonštruovaný, pribudlo aj nové zábradlie a súčasťou stavebných prác bola aj obnova všetkých vrstiev vozovky vrátane hydroizolácie nad mostom a priľahlej komunikácie. Okrem toho bolo zabezpečené odvodnenie mosta, spevnenie koryta potoka pod mostom a prietočný profil potoka bol upravený do stredu mosta.



"Som rada, že sa podarilo tento most zrekonštruovať, keďže bol vo veľmi zlom technickom stave. Už na pohľad je vidieť, že zhotoviteľ urobil práce kvalitne, a preto verím, že bude Prešovčanom slúžiť dlhé roky. Čaká nás však ešte množstvo práce na odstraňovaní nedostatkov na ďalších lávkach a mostoch v meste Prešov," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Víťazom verejnej súťaže formou naprojektuj a stavaj sa stala spoločnosť CBR. Celková zmluvná cena prác vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a samotnej rekonštrukcie mosta je 211.188 eur s DPH.