Most nad Asódskym kanálom je po rekonštrukcii plne prejazdný
Autor TASR
Kolárovo 10. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil opravu premostenia nad Asódskym kanálom v mestskej časti Kolárova - Veľký Ostrov v okrese Komárno. Most po rekonštrukcii spĺňa požiadavky na bezpečnosť, zaťažiteľnosť i plynulosť dopravy a je plne prejazdný, informoval Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Rekonštrukcia 56-ročného mosta na ceste III/1478 sa začala v septembri 2025. Stavebno-technický stav mosta postaveného v roku 1970 bol pri poslednej diagnostike hodnotený stupňom VI - veľmi zlý. Stavebné práce trvali približne pol roka.
Obnova zahŕňala odstránenie pôvodných zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, nosníkov, úložných prahov a častí opôr mosta. Základná nosná konštrukcia zostala zachovaná, pričom opory a úložné prahy boli vybudované nanovo. Súčasťou modernizácie bolo aj zhotovenie prechodových oblastí, izolácií, nových ríms, asfaltových vrstiev a rozšírenie krajnice pred a za mostom v celkovej dĺžke stavebnej úpravy viac ako 40 metrov, špecifikoval práce Takáč.
Na zachovaných častiach mosta bola vykonaná sanácia, osadené nové zvodidlá a obnovené trvalé dopravné značenie. Zhotoviteľ zároveň prečistil a spevnil koryto Asódskeho kanála, čím sa zlepšili technické aj bezpečnostné parametre mosta a jeho bezprostredného okolia, skonštatoval Takáč.
NSK investoval do rekonštrukcie mosta pri Kolárove približne 260.000 eur. „Tieto peniaze nie sú len investíciou do infraštruktúry, sú investíciou do kvality života. Priebežnou obnovou mostov a ciest udržiavame krajské komunikácie na lepšej úrovni a pripravujeme ich aj pre budúce generácie,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Nitriansky samosprávny kraj za posledné štyri roky zmodernizoval 81 mostov na cestách druhej a tretej triedy a v najbližších mesiacoch ich počet ešte zvýši. Do konca roka 2026 plánuje zrekonštruovať ďalších 27 mostov.
