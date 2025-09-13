< sekcia Regióny
Most nad Lutilským potokom na Partizánskej ulici zrekonštruujú
Žiarsky primátor Peter Antal v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou informoval, že obyvateľov tejto časti mesta čakajú obmedzenia.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. septembra (TASR) - Most nad Lutilským potokom na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom čaká komplexná rekonštrukcia, ktorá si vyžiada rozsiahle obmedzenia. Dôvodom je jeho nevyhovujúci stav, ktorý už neumožňuje jeho bezpečné používanie. Pre TASR to skonštatoval referent pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraj (BBSK) Marek Mačica.
„Z dôvodu zhoršenej nosnosti a celkovej degradácie konštrukcie musí byť most uzavretý,“ ozrejmil Mačica s tým, že k jeho uzavretiu dôjde pred začiatkom rekonštrukcie plánovanej v novembri tohto roka.
Most taká čaká rozsiahla rekonštrukcia, úplne však odstránený nebude. Mačica priblížil, že demontujú jeho nosnú konštrukciu a časť spodnej stavby. „Základy zostanú zachované. Spodná stavba sa dobetónuje a následne bude osadená úplne nová nosná konštrukcia,“ vysvetlil.
Rekonštrukčné práce sú podľa jeho slov naplánované na začiatok novembra, trvať by mali sedem mesiacov. „Most bol vysúťažený v balíku 14 mostov, ktoré sa budú opravovať po celom kraji. Vysúťažená suma za všetky mosty je približne 4,548 milióna eur,“ doplnil Mačica.
Žiarsky primátor Peter Antal v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou informoval, že obyvateľov tejto časti mesta čakajú obmedzenia. „Dosť výrazne bude obmedzený pohyb osôb a áut, hlavne v spodnej časti Partizánskej ulice,“ poznamenal s tým, že obchádzka povedie cez Priemyselnú ulicu.
Pre peších zriadia vedľa existujúceho mosta dočasnú lávku, ktorá im umožní bezpečný priechod. „Pre automobilovú dopravu bude vytýčená a označená obchádzková trasa,“ doplnil Mačica. Obmedzenia sa podľa primátora dotknú aj mestskej hromadnej dopravy, pričom nový režim ešte aktuálne riešia.
„Z dôvodu zhoršenej nosnosti a celkovej degradácie konštrukcie musí byť most uzavretý,“ ozrejmil Mačica s tým, že k jeho uzavretiu dôjde pred začiatkom rekonštrukcie plánovanej v novembri tohto roka.
Most taká čaká rozsiahla rekonštrukcia, úplne však odstránený nebude. Mačica priblížil, že demontujú jeho nosnú konštrukciu a časť spodnej stavby. „Základy zostanú zachované. Spodná stavba sa dobetónuje a následne bude osadená úplne nová nosná konštrukcia,“ vysvetlil.
Rekonštrukčné práce sú podľa jeho slov naplánované na začiatok novembra, trvať by mali sedem mesiacov. „Most bol vysúťažený v balíku 14 mostov, ktoré sa budú opravovať po celom kraji. Vysúťažená suma za všetky mosty je približne 4,548 milióna eur,“ doplnil Mačica.
Žiarsky primátor Peter Antal v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou informoval, že obyvateľov tejto časti mesta čakajú obmedzenia. „Dosť výrazne bude obmedzený pohyb osôb a áut, hlavne v spodnej časti Partizánskej ulice,“ poznamenal s tým, že obchádzka povedie cez Priemyselnú ulicu.
Pre peších zriadia vedľa existujúceho mosta dočasnú lávku, ktorá im umožní bezpečný priechod. „Pre automobilovú dopravu bude vytýčená a označená obchádzková trasa,“ doplnil Mačica. Obmedzenia sa podľa primátora dotknú aj mestskej hromadnej dopravy, pričom nový režim ešte aktuálne riešia.