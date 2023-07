Most nad riekou Chvojnica v obci Popudinské Močidľany sprejazdnili

Popudinské Močidľany 25. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dokončil komplexnú rekonštrukciu mosta ponad potok Chvojnica na ceste III. triedy v obci Popudinské Močidľany v okrese Skalica. Pre TASR to uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Pôvodný most bol z technických príčin úplne zbúraný a nahradený novou mostnou konštrukciou, pričom stavebné práce trvali štyri mesiace. Premávka po moste bola v utorok opäť obnovená. Zároveň budú po pôvodných trasách premávať aj autobusy prímestskej autobusovej dopravy.



"Ide už o druhý most ponad Chvojnicu, ktorý samosprávny kraj v relatívne krátkom čase komplexne zrekonštruoval. Vyše 50-ročný most je minulosťou, pričom na jeho mieste vznikla úplne nová mostná konštrukcia. Práce boli dokončené podľa harmonogramu, vďaka čomu sa naplno obnoví premávka po moste," doplnil pre TASR Viskupič.



Pôvodný most s dĺžkou 12 metrov vykazoval viacero závažných porúch, ktoré si vyžadovali zbúranie pôvodnej mostnej konštrukcie a vybudovanie úplne nového mosta. Čerstvo dokončený most prinesie zvýšenú bezpečnosť a zníženú hlučnosť prechádzajúcich vozidiel po moste. Modernizáciu realizovala spoločnosť OAT za vysúťaženú sumu 705.000 eur.



Do stavu spred začiatku rekonštrukcie sa vracia dopravná obsluha Popudinských Močidlian linkami prímestskej autobusovej dopravy. Cestovné poriadky liniek prechádzajúcich cez Popudinské Močidľany sú dostupné na webových sídlach dopravcov Arriva Trnava a SKAND Skalica.