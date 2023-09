Most ponad Hron na vjazde do Žiaru nad Hronom na dve noci uzavrú

Žiar nad Hronom 14. septembra (TASR) – Most ponad Hron na vjazde do Žiaru nad Hronom, ktorý je súčasťou cesty I/9, čaká počas dvoch nocí úplná uzávera. Dôvodom je zdvíhanie a spúšťanie mostného poľa. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



"Úplná uzávierka mosta ponad Hron je naplánovaná v noci zo soboty na nedeľu (16. - 17. 9.) v čase od 22.00 do 4.00 h a potom v noci z 23. na 24. septembra v rovnakom čase," potvrdil pre TASR hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi. Uzávera mosta si v meste počas dvoch nocí vyžiada dopravné obmedzenia, obchádzková trasa bude viesť po Partizánskej ulici.



Práce na moste ponad Hron sú súčasťou práve prebiehajúcej rekonštrukcie cesty I/9. V rámci projektu SSC obnovuje takmer šesť kilometrov dlhý úsek cesty vedúcej cez Žiar nad Hronom od kruhového objazdu pri obci Lovčica-Trubín po križovatku s cestou I/65 v obci Ladomerská Vieska. Práce za viac ako 6,8 milióna eur s DPH potrvajú do apríla 2024, ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia vozovky, priechodov pre chodcov, svetelnej signalizácie i oprava dvoch mostov.